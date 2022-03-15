Оккупанты из-за неудач на суше будут увеличивать количество обстрелов крылатыми ракетами – Арестович

По словам советника руководителя ОП, враг будет бить по городам и Киеву.

Российские оккупанты, не имеющие успеха на суше, будут увеличивать количество обстрелов крылатыми ракетами Украины.

Такое предположение 15 марта в эфире информационного телемарафона сделал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Очень мощный запас ракет у них остается. Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", — сообщил Арестович.

По его данным, враг ввел на территорию Украины 90% своего военного потенциала, треть из которого уже обезврежена – уничтожена или недееспособна. А резервы их не больше 10 батальонно-тактических групп.

"Есть определенные резервы, до 10 батальонно-тактических групп. Но на таком размахе боевых действий можно не волноваться вообще. Новых взять негде. Что-то они могут "наскрести", где 10 тыс., но если они теряют по несколько сотен, тысяч в сутки, то на 10 суток их хватит", – добавил Арестович.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 20-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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