Оккупанты из-за страха "украинских ДРГ" заваривают канализационные люки в Новой Каховке

Россияне готовятся к возможным боевым действиям на территории города

Российские оккупанты в Новой Каховке заваривают канализационные люки, поскольку боятся работы "украинских ДРГ".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что такие действия оккупантов указывают на то, что они готовятся к возможным уличным боям на территории города. Вместе с тем они продолжают расселять приезжающих из России людей в квартиры жителей, решивших покинуть город после прихода агрессоров.

Такие действия оккупантов несут опасность для местных жителей, поскольку коммунальные службы лишаются доступа к стратегическим коммуникациям.

Украинские власти призывают местных жителей по возможности уехать из региона на момент операции ВСУ по деоккупации города.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне принудительно вывозят из Херсона мирных жителей, чтобы те не сдавали ВСУ информацию об оккупационных войсках.

Также мы ранее информировали, что в Херсоне остались специфические войска россиян: стало известно, кто находится в городе.

Читайте также: