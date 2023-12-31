"Оккупанты изменили акцент атак": Игнат объяснил, на чем враг сосредоточил внимание

Российские войска, учитывая ночную дроновую атаку, сместили свой акцент на прифронтовые территории.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнатий.

"Нужно акцентировать внимание, куда бьет враг. Мы видели серьезные последствия в Харькове. Там сообщение было об "Искандере", но не было баллистических "Искандеров". Ракеты С-300 били по городу, в частности, по центру. Мы видели эти кадры - уничтоженный отель и другие гражданские объекты. Враг, кроме 6 ракет С-300, которыми атаковал Харьковщину, применил 49 ударных БПЛА по трем направлениям. Большинство этих ударных дронов было направлено на прифронтовую территорию — линию обороны, где стоят наши бойцы а также прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей", – сказал он.

По словам Игната, уже не первый раз враг применяет "Шахеды" именно так, это изменение акцента атаки.

"Ранее дроны летали внутрь страны, потому что "Шахед" — дальнобойное высокоточное оружие. Он летит довольно далеко, долетая до западных границ нашего государства. Враг меняет акцент атак, и сейчас большинство БПЛА по прифронтовой территории. Сбивать то, что только прилетело с "Шахед" — непростая цель. Истребители, которые за ними гоняются по территории нашего государства, пять раз можно облететь и не удастся его уничтожить. Цель сложна для наших старых советских истребителей. Рассчитываем, что F-16 нам тоже в этом поможет, когда появится в Украине. Именно поэтому 21 сбитый "Шахед" — это довольно хороший результат. Уничтожены те дроны, которые долетели, в частности, и до центральной Украины", – добавил он.

Напомним, вечером, 30 декабря, Россия начала очередную массовую воздушную атаку дронами по Украине. В Воздушных силах Украине сообщили, что оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" по трем направлениям: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область — РФ. ПВО сбила 21 ударный дрон.

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