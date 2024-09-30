Оккупанты изменили цель на Харьковщине: в ОТУ "Харьков" назвали ее

После освобождения агрегатного завода в Волчанске Харьковской области он стал целью №1 для оккупантов.

Об этом в эфире Общественного 30 сентября сказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

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По его словам, противник наносит поражение по заводу по всему имеющемуся вооружению и с использованием тяжелой огнеметной системы.

"Также осуществили сброс авиационных бомб. Этот объект находится под нашим контролем. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности для того, чтобы мы не понесли там потери личного состава и вооружения. Мы понимаем важность этого объекта для российских окупантов, которые и в дальнейшем будут пытаться туда всеми силами попасть", — подчеркнул он.

Саранцев пояснил, что увольнение агрегатного завода расширило зону контроля Сил обороны в городе.

"Это позволило нам проводить более активно определенные мероприятия по логистике. Конечно, это повлекло за собой определенный психологический эффект для врага, который деморализован. Сейчас наблюдаем отказ личного состава от выполнения задач. Это еще связано с тем, что личный состав врага не снабжен аптечками, средствами защиты", — добавил он.

Представитель ОТУ подчеркнул, что противник пытается заводить новые подразделения и осуществлять внутреннюю ротацию.

Напомним, ранее в ОТУ "Харьков" объяснили важность увольнения агрегатного завода в Волчанске.

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