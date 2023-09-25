Оккупанты изменили логистику на Бахмутском направлении – пресс-офицер артбригады

На Бахмутском направлении оккупационная армия РФ переместила логистическую нагрузку и интенсивнее использует трассы Попасна – Бахмут и Соледар – Бахмут.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал Олег Калашников, пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

"Если смотреть на логистические связи врага, то на Бахмутском направлении их несколько. Южнее – это трасса Горловка – Бахмут, где мы постоянно не давали покоя оккупантам. За Горловкой есть еще одна трасса более местного значения Семигорья – Кодема, откуда шло разветвления на Зайцево, Клещиевку, Курдюмовку. Мы также время от времени этот отрезок Семигорья — Кодема понемногу доставали. Поэтому логистическая нагрузка противника переместилась. Далее следует трасса с Дебальцево, которая менее безопасна для российских войск. А относительно наиболее безопасны для них трассы Попасна – Бахмут и Соледар – Бахмут", – рассказал пресс-офицер.

Как пояснил Олег Калашников, именно эти два направления оккупанты используют больше, чем трассы южнее, потому что на сегодняшний день ВСУ имеют меньше возможностей доставать туда своим оружием.

Напомним, аналитики назвали ключевые условия для осуществления ВСУ значительного прорыва на юге.

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