Оккупанты изменили стратегию обстрелов пограничных районов Украины: в Сумской ОВА объяснили

Российские военные в последние две недели сменили особенности применения оружия для атак по Сумщине.

Российские оккупанты для обстрелов приграничья Сумщины стали чаще использовать "шахеды". Также захватчики совершают и комбинированные ракетно-авиационные удары.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Начали больше применять беспилотные летательные аппараты "шахеды". При чем, если раньше это применение было больше в глубине области, то сейчас стали больше применять и по приграничной 30-километровой зоне эти беспилотные летательные аппараты. Также начали применяться комбинированные ракетно-авиационные атаки, такие как по Конотопу, Кролевцу. Раньше такого комбинированного применения не было", — рассказал Артюх.

По его словам, россияне преимущественно бьют по частным районам, где военных вообще нет. То есть уничтожается инфраструктура, заведения культуры, учебные заведения. В частности, один из таких ударов 9 января пришелся по одному населенному пункту Краснопольской общины.

"Вчера около 19 часов по одному населенному пункту Краснопольской общины был нанесен удар двумя "шахедами". Попадание было в дом культуры и в дома, которые находятся близко к нему. В целом было повреждено энергообеспечение, дома, окна, двери. Раненых и погибших не было", – рассказал руководитель Сумской ОВА.

Напомним, в течение дня 9 января россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Свеская общины.

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