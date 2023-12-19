Оккупанты изменили тактику атак на Авдеевку — поможет ли это взять город

Оккупационные войска изменили тактику атак на Авдеевку – теперь они начали сконцентрировать личный состав и технику для штурмов на отдельно избранных направлениях возле города.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

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"Если раньше оккупанты пытались давить одновременно на нашу линию оборону по всему направлению, то сейчас они концентрируются на единичных направлениях. Туда они гонят технику и личный состав. Таким образом они пытаются прорвать линию обороны наших подразделений", — сообщил Барабаш.

Он отметил, что "несмотря на погодные условия, оккупанты все же пытаются использовать технику для наступательных действий".

По словам Барабаша, Силам обороны удается отбивать штурмы россиян.

Напомним, ранее Барабаш предположил, смогут ли россияне захватить Авдеевку.

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