Оккупанты изменили тактику на Авдеевском направлении: комбат 3-й ОШБр рассказал о ситуации на фронте

По словам командира батальона беспилотников 3-й ОШБр Вадима Мазевича, на Авдеевском направлении появились новые подразделения россиян, использующих другую тактику ведения боя.

Об этом он рассказал в комментарии Эспрессо.tv.

"Если сравнивать с предыдущими неделями, то на Авдеевском направлении количество атак, попыток штурмов со стороны врага уменьшилось. Противник начал наносить точечные удары с применением техники", – прокомментировал ситуацию на фронте Вадим Мазевич.

Он пояснил, что ранее россияне преимущественно атаковали подразделениями пехоты. Однако в последнее время они используют много БпЛА разных типов.

"Захватчик вроде бы уменьшил давление, однако постоянная разведка и постоянные прощупывания со стороны врага ощущаются", — добавил командир батальона беспилотников.

Военный отметил, что причиной уменьшения интенсивности атак может быть перегруппировка сил противника. Согласно данным украинской разведки, сейчас у оккупантов происходит ротация. Они подтягивают резервы и укрепляют захваченные позиции.

"И еще мы наблюдаем такие вещи, как появление у противника другой амуниции и новых тактик. Возможно, есть применение вражеских подразделений, которые были на других участках фронта. У россиян есть подразделения, которые в достаточно хорошей амуниции, имеют новые образцы [оружия — ред.], и по тактике боя, по передвижению людей на поле боя, мы видим, что это несколько другие войска", — объяснил Вадим Мазевич.

По словам военного, в составе новых подразделений есть и недавно мобилизованные, и подготовленная и опытная пехота.

Напомним, в РФ заявили о захвате нового села возле Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к северо-западному краю Первомайской дамбы.

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