Оккупанты изменили тактику применения дронов-камикадзе: в Воздушных силах ВСУ объяснили причину

Захватчики пытаются с их помощью обнаружить, где находится украинская ПВО.

Российские войска внесли в тактику применения ударных беспилотников изменения, заключающиеся в их использовании в вечернее время и после ракетного удара.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы видим, что именно в ночное время атакуют — с 23.00 примерно и до позднего времени "Шахиды" наша противовоздушная оборона отлавливает и отстреливает. Таким образом они начали сентябрьскую тактику. Уже видим второй день подряд, что с 18.00 и до 21.00 они атакуют не партиями. Понятно, какие их намерения. Намерения они ставят максимальные — что-то поразить. Если в общем говорить, то истощают нашу ПВО, выявляют позиции наших ЗРК, чтобы делать определенные коррективы для дальнейших атак", — сказал он.

Игнат также не исключил, что россияне атакуют Украину беспилотниками малым партиям из-за экономии.

"Большой акцент оккупанты ставят на разведке", — добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский поблагодарил воинов ВСУ, которые в ночь на 11 февраля сбили 20 беспилотников Shahed.

Оккупанты в ночь на 11 февраля в очередной раз запустили по нашему государству иранские дроны. Взрывы ночью раздавались в юго-восточных регионах и Киевской области.

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