Оккупанты изменили террористическую тактику: Подоляк рассказал, какая циничная цель военных РФ

Российские оккупанты изменили свою террористическую тактику. Армия РФ намеренно избивает по историческим центрам городов Юга. Демонстративно уничтожают достопримечательности Одессы, разрушают портовую инфраструктуру, обстреливают гражданское население.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, такой террористической тактикой РФ хочет: окончательно "убить" зерновое соглашение, закрыть для Украины любой выход в Черное море, перехватить глобальную информационную повестку дня, чтобы меньше говорили о внутренних проблемах России и больше — о возможной эскалации войны.

“Хотят снова напугать откровенным терроризмом и таким образом заставить обсуждать “возможные уступки России”. Реализовать свою ненависть к Украине и особенно – в Одессу, просто разрушая память, историю. Что делать? Выйти из политической прострации, ускорить поставки средств ПРО, защитить зерновые коридоры и портовую инфраструктуру, перестать считать, что есть какое-нибудь другое решение, кроме безусловного проигрыша России”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что на Лиманском направлении оккупанты пытались атаковать позиции нацгвардейцев.

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