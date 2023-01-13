Оккупанты изменили юридический адрес захваченной ими ЗАЭС: заявление "Энергоатома"

После освобождения Энергодара и полной деоккупации ЗАЭС все причастные к незаконным действиям будут наказаны.

Российские оккупанты, незаконно захватившие и временно контролирующие крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, изменили ее юридический адрес, фейково "переподчинив" Москве.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в росатоме изменили юридический адрес предприятия, фейково "переподчинив" ЗАЭС москве. Таким образом оккупанты еще раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к россии, однако подобные действия отнюдь не меняют юридического статуса станции. И сколько бы рашисты не пытались отождествлять ЗАЭС с россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины", – говорится в заявлении.

Отмечается, что российские военные на временно оккупированной территории Украины повторяют действия фашистов во время Второй мировой войны в аннексированных Судетах или Гданьске. Они забирают у энергодарцев движимое и недвижимое имущество и обворовывают местные предприятия, чтобы набить свои карманы.

Как отмечается, оккупантов постигнет судьба гитлеровцев в Судетах: справедливый суд ждет каждого, кто совершал военные преступления.

"А все прихвостные и коллаборанты будут депортированы. После освобождения Энергодара и полной деоккупации Запорожской АЭС! Это обязательно произойдет, просто есть вопрос времени…", — добавили в "Энергоатоме".

Что происходит на ЗАЭС

Энергодар Запорожской области захватили россияне в марте 2022 года и обстреляли саму ЗАЭС. Оккупанты стянули туда свою технику и разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие. С этого времени РФ шантажирует мир и угрожает человечеству катастрофой.

25 августа впервые в истории из-за циничных атак армии Путина на ЗАЭС произошло ее полное отключение от энергосети. К счастью, последствий удалось избежать.

Как сообщил в декабре президент Владимир Зеленский, на территории Запорожской АЭС находится около 500 вооруженных российских оккупантов.

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