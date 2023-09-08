Оккупанты изменяют тактику воздушных ударов: подробности от Гуменюк

Россияне не могут проложить постоянный маршрут для своих ударов, а потому не оставляют попыток найти новые способы.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Очевидно, что развернули еще один лагерь, где они могут себе позволить функционирование пусковых установок. Очевидно, есть необходимость, чтобы движение дронов было немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря. Они выискивают новую тактику, как обойти систему противовоздушной обороны Сил обороны Украины. К сожалению, они не делают выводы из того, что когда-то они уже разворачивали на Крымском полуострове подобные базы, и у них была печальная история. Но для нас нормально. Говорить, что они радикально меняют тактику, еще рано, но они в постоянном поиске. Направляют дроны преимущественно над акваторией Черного моря, чтобы максимально скрыть их движение, их маршрут, звуковой эффект, поскольку это основные факторы, по которым можно ориентироваться ночью, они стараются использовать особенности географии, чтобы быть максимально результативными. Но мы не отстаем, изучаем их уловки и стараемся противодействовать максимально эффективно", — отметила она.

Напомним:

Оккупанты используют в войне против Украины несколько видов беспилотников иранского производства: одноразовые беспилотники-камикадзе "Shahed-131" и "Shahed-136". Россия массово применяла их для атак на объекты гражданской и критической инфраструктуры.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия с начала широкомасштабного вторжения выпустила по Украине более 6,5 тысяч ракет и более 3,5 тысяч ударных дронов, в том числе иранских "Shahed". С тех пор были и новые атаки.

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