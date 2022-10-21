Оккупанты извлекли урок из провала на Харьковщине и готовятся отступать из-под Херсона — ISW

Россияне намеренно выводят большое количество личного состава и техники с западного берега.
Российские войска в ожидании будущего наступления ВСУ начинают эвакуировать оборудование и технику с западного берега Днепра. Вероятно, оккупанты также готовят операцию по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой планируют обвинить Украину.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты приводят сообщения херсонских Telegram-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники из городской пожарной станции. Кроме того, они ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый. Обратно они возвращаются пустыми.
"Похоже, российская армия извлекла урок из панического отступления под Харьковом, в результате которого немалое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам", — отмечают в ISW.
Аналитики говорят, что с военной точки зрения, разумнее было бы вывести людей и технику, "во избежание нового разрушительного разгрома".
"Такой разгром в Херсоне мог зажать российские силы и технику на западном берегу Днепра", – констатируют в Институте изучения войны.
Ситуация в Херсонской области
ВСУ с начала октября уволили более 50 населенных пунктов Херсонщины. В Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.
Российско-оккупационная "власть" Херсонщины 18 октября объявила о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Мол, из-за опасности затопления. Ведь украинские силы "готовят" теракт на Каховской ГЭС, заявил гауляйтер Владимир Сальдо.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинская армия может выбить российских оккупантов из Херсона в течение нескольких недель.
В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович убежден: россияне решили покинуть Херсон, чтобы спасти последнюю боеспособную пехоту и задействовать ее для захвата Донецкой области.
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