"Оккупанты КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику": Гайдай о потерях врага в Луганской области

По словам Главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ночь прошла более менее спокойно.

Сергей Гайдай отметил, что не было огромного нашествия в Рубежном, Попасной.

Об этом он рассказал во время прямого эфира совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах. Также глава Луганской ОВА добавил, что враг несет значительные потери:

"Немного меньше было и наступлений и обстрелов. Так что видим, что все их прошлые атаки и попытки пробить нашу оборону, все их потери не прошли безнаказанно. Больницы забиты ранеными орками. КАМАЗами свозят куда-то там ближе к Луганску трупы. Техника остается. Значительные потери. Поэтому сегодня спокойнее. Возможно, ждут подкрепления. Возможно, где-то перегруппировываются. Будем смотреть", — сказал Гайдай.

Ситуация в Новодружеске Луганской области – Сергей Гайдай

Вместе с тем он отметил, что почувствовал большое наступление на Донбассе:

"Да, почувствовали сразу. Потому что в несколько раз увеличилось количество обстрелов. Пытались совершить прорывы, количество тяжелой техники – более 100 единиц, к примеру. Но хочу привести пример Золотого и Попасной. Эту нашу линию обороны они, именно на участке Золотого – Попасной, враг обстреливает всем, вот что у них есть – это и минометы, и артиллерия тяжелая из танков, авиация бомбит ракетами, реактивные системы залпового огня, "Град", "Смерч". Эта местность обстреливается два месяца ежедневно. И они не могут пройти нашу оборону", — подчеркнул Гайдай.

Он еще раз обратился к жителям Луганской области с настоятельной просьбой немедленно эвакуироваться, пока есть возможность.

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