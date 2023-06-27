Оккупанты казнили больше 70 жителей захваченных территорий – отчет ООН

Речь идет о 72 казненных мужчинах и пяти женщинах.
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили внесудебные казни более 70 мирных жителей в Украине.
Об этом говорится в докладе ООН "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину"
С 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года мониторинговой миссии ООН удалось подтвердить произвольные задержания более 800 человек.
"Мы задокументировали казни 77 мирных жителей, произвольно задержанных Российской Федерацией", – заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
По ее словам, речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах. По меньшей мере еще один задержанный умер "в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи".
Ранее сообщалось, что в оккупированном Бердянске российские захватчики убили двух подростков —16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова.
По данным соучредительницы Медийной инициативы по правам человека Ольги Решетиловой, подростков Тиграна и Никиту застрелили российские снайперы.
Также сообщалось, что в Мелитополе оккупанты похитили украинскую журналистку Ирину Левченко.
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