Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Оккупанты компенсируют потери в подразделениях за счет мобилизованных мужчин из Луганска — ОВА

Оккупанты компенсируют потери в подразделениях за счет мобилизованных мужчин из Луганска — ОВА

Дата публикации
Просмотры
216
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты компенсируют потери в подразделениях за счет мобилизованных мужчин из Луганска — ОВА

Фото: Сергей Гайдай

Ежедневные потери личного состава российское военное руководство пытается компенсировать благодаря призыву населения с оккупированных территорий Украины.

Принудительно мобилизованных мужчин из Луганской области без подготовки направляют в российские подразделения, понесшие наибольшие потери.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Так, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки. После мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери. В то же время в центрах подготовки, которые обустроены на территории Луганщины, готовят новичков из частных военных компаний, завербованных в местах лишения свободы ", – отметил он.

Гайдай также сообщил, что некоторые вооруженные формирования вообще возвращаются в Россию. В частности, личный состав учебного центра Молькино Краснодарского края отбыл в обратном направлении в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием военнослужащих. Исчезла не только форма, но и еда.

Он также отметил, что в Кременной отключили связь и выписали из больницы всех гражданских пациентов.

"Почему – видимо понятно: оккупанты опасаются сотрудничества жителей с ВСУ и распространения панических настроений в Луганской области. Хотя все видели, как из местных медицинских учреждений вывозили гражданских пациентов, даже тяжелых. Потому что больницам разрешили принимать исключительно раненых военных. С приближением ВСУ их количество увеличивается", – рассказал глава ОВА.

Напомним, ВСУ за ночь сбили 6 иранских дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать на юге.

Читайте также:

Зеленский: На Юге мощное контрнаступление ВСУ - освобождены десятки сел и городов

Зеленский: На Юге мощное контрнаступление ВСУ - освобождены десятки сел и городов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация