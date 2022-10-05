Оккупанты компенсируют потери в подразделениях за счет мобилизованных мужчин из Луганска — ОВА

Принудительно мобилизованных мужчин из Луганской области без подготовки направляют в российские подразделения, понесшие наибольшие потери.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Так, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки. После мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери. В то же время в центрах подготовки, которые обустроены на территории Луганщины, готовят новичков из частных военных компаний, завербованных в местах лишения свободы ", – отметил он.

Гайдай также сообщил, что некоторые вооруженные формирования вообще возвращаются в Россию. В частности, личный состав учебного центра Молькино Краснодарского края отбыл в обратном направлении в Приморско-Ахтарск в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием военнослужащих. Исчезла не только форма, но и еда.

Он также отметил, что в Кременной отключили связь и выписали из больницы всех гражданских пациентов.

"Почему – видимо понятно: оккупанты опасаются сотрудничества жителей с ВСУ и распространения панических настроений в Луганской области. Хотя все видели, как из местных медицинских учреждений вывозили гражданских пациентов, даже тяжелых. Потому что больницам разрешили принимать исключительно раненых военных. С приближением ВСУ их количество увеличивается", – рассказал глава ОВА.

Напомним, ВСУ за ночь сбили 6 иранских дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать на юге.

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