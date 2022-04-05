Оккупанты концентрируют силы возле Харькова, чтобы окружить ВСУ в зоне ООС — Арестович

Россия заводит резервы на юг области.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты концентрируют силы возле Харькова, чтобы окружить украинских военных в зоне ООС. Харькову при этом ничего не угрожает.

Об этом Арестович рассказал в специальном интервью "41 день войны".

"На север, северо-восток и восток немного подвинули "товарищей", а вот запад и северо-запад, а именно Купянск и Валуйки – это железнодорожный узел, откуда они заводят резервы и бросают на Изюм, то есть на юг Харьковской области. И там идет тяжелая суета, потому что это место, с которого они собираются с севера окружать наши войска из зоны ООС. Там концентрируются силы, там тяжелые бои. В Харькове до сих пор ведется огонь артиллерии. Но Харьков точно не возьмут, он точно отобьется. Тут важнее, что к югу от Харькова произойдет, потому что главное усиление, которое россияне концентрируют – это зона ООС, – рассказал Арестович.

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские военные продолжают блокировать отдельный район Харьковской области. В трех населенных пунктах оккупанты осуществляют поиск проукраински настроенных жителей и незаконное их задержание.

Читайте также:

Сумы совершили подвиг, воспетый в веках — Арестович рассказал о партизанской войне в городе

Российские оккупанты обстреливают Мариупольский порт: есть раненые

Новобранцы в Киеве приняли присягу: местная ТРО уже насчитывает более 30 тысяч человек