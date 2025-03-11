Оккупанты концентрируют усилия возле важного города: эксперт сообщил детали

Фронт на востоке очень напряженный. Российская армия не прекращает атаки в районе Покровска Донецкой области. Кроме того, оккупанты пытаются отвлечь внимание Сил обороны Украины на других направлениях.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

"В районе Покровска наблюдаем напряженные бои. Определенные признаки стабилизации в последние дни пока рано называть устоявшейся ситуацией. На сегодняшний день противник в попытках своих обойти город с запада растянул свои коммуникации, боевые позиции, и у него просто банально не хватает людей для того, чтобы двигаться дальше." ситуацию", — рассказал эксперт.

ВСУ удалось отбить армию РФ с важного участка к востоку от Покровска. Речь идет о перекрестке дорог, который соединяет Покровск и Константиновку. Это позволяет более стабильно поставлять подразделения сил обороны и осуществлять маневры, несмотря на то, что дорога простреливается.

Кроме того, российские войска пытаются продвинуться к западу от Покровска. Также трудна ситуация в районе Константинополя и Андреевки, куда заходят передовые штурмовые группы противника.

"Ситуация остается очень напряженной. В районе Великой Новоселки до границы с Днепропетровской областью остается несколько километров. Противник пытается и там прорываться, но пока ситуация достаточно стабильная", — рассказал Грабский.

По словам эксперта, противник продолжает концентрировать основные усилия в Покровском районе, а вместе с тем пытается отвлечь внимание от других участков фронта.

"Наблюдаем попытки активизации врага на Южном направлении, в районе Орехового, видим попытки активизации противника на Лиманском направлении, Краматорском и Северском", – говорит эксперт.

Как сообщалось, возле Покровска ВСУ сорвали наступление россиян с бронетехникой. Недалеко от Котляровки захватчики пытались реализовать задачи выхода на административную границу Донецкой области, а также перемещения и инфильтрации в боевые порядки ВСУ.

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