Оккупанты контролируют 30% Красногоровки на Донетчине – Bild (карта)

Красногоровка расположена в 20 км к западу от Донецка.

Оккупационные войска России заняли 30% города Красногоровки в Донецкой области.

Об этом пишет Bild.

Эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке напомнил, что ранее оккупанты применили там "танк-черепаху", благодаря чему им удалось войти в город.

Красногоровка: карта Bild

Красногоровка: карта Bild

"ВС РФ жестоко обстреливают многоэтажные дома в центре Красногоровки, которые остаются под контролем ВСУ. При этом используется не только авиация, но и самоходные 240-мм минометы "Тюльпан", — добавил обозреватель Bild.

Красногоровка: Deepstatemap

Напомним, по данным Bild, под Часовым Яром могло больше не остаться систем ПВО.

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