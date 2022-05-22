Оккупанты коварно обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие

Запорожскую область среди ночи обстреляли российские оккупанты.

Путинская армия, которая варварьки уничтожает Украину и убивает мирных людей, в ночь на 22 мая выпустила ракеты по Запорожской области. Под огонь попала гражданская инфраструктура одного из сел в Вольнянском районе.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Известно, что ракетный удар произошел около 2:44. По состоянию на данный момент на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.

"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Запорожского края. Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела", — говорится в сообщении.

Напомним, в ISW предупредили о планах оккупантов по Херсонщине и Запорожью.

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