Оккупанты летом не смогут наступать сразу на нескольких направлениях — ISW

Новобранцы не смогут выступать в качестве сил первого или второго эшелона, считают аналитики.

Новые резервы российской армии не позволят совершать большие наступательные операции по нескольким направлениям этим летом. Новобранцы не смогут выступать в качестве сил первого или второго эшелона.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Как отмечают эксперты, украинский военный эксперт Константин Машовец отметил, что из 30 тысяч военных, которых Россия мобилизует ежемесячно, часть поступает на фронт как подкрепление. По его словам, мобилизационные усилия России создали ограниченные оперативные и стратегические резервы.

По данным Машовца, каждая российская оперативная группировка получает от 1 до 1,5 тысячи военнослужащих в месяц как замену или подкрепление, и до 2 тысяч для интенсивных операций. В шести оперативных группировках вблизи Украины, по его оценкам, Россия получает от 6 до 12 тысяч новых военных ежемесячно.

Аналитики отмечают, что новобранцы будут в основном выполнять вспомогательные функции или после обучения будут участвовать в боевых задачах. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году армия пополнилась 160 тысячами новых военных, что согласуется с темпами мобилизации 30 тысяч в месяц.

"ISW наблюдал чередование интенсивных российских наступлений с периодами восполнения потерь. Наличие новых резервов является одним из факторов, влияющих на такую тактику", – добавили аналитики.

Напомним, украинский генерал сделал прогноз о ходе войны.

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