"Оккупанты лезут из всех щелей": майор запаса НГУ — о третьей волне наступления на Авдеевку

Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку Донецкой области, чтобы захватить город. Россия не жалеет людей и отсылает их идти в атаку "в лоб".

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала Эспрессо.

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"Да, они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, Веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб". То, что враг там делает такие мясные штурмы, позволяет уничтожать большое количество живой силы врага и технику, — сообщил он.

По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, количество атакующих там россиян "просто зашкаливает".

"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы, авиационные удары — и коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно как тогда, когда он был как крепость, сейчас - это руины", — отметил Гетьман.

Напомним, российский "военкор" показал потери оккупантов под Авдеевкой.

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