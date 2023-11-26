"Оккупанты лезут из всех щелей": майор запаса НГУ — о третьей волне наступления на Авдеевку

По словам военного эксперта, оккупанты почти полностью разрушили коксохимический завод.
Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку Донецкой области, чтобы захватить город. Россия не жалеет людей и отсылает их идти в атаку "в лоб".
Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала Эспрессо.
"Да, они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, Веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб". То, что враг там делает такие мясные штурмы, позволяет уничтожать большое количество живой силы врага и технику, — сообщил он.
По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, количество атакующих там россиян "просто зашкаливает".
"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы, авиационные удары — и коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно как тогда, когда он был как крепость, сейчас - это руины", — отметил Гетьман.
Напомним, российский "военкор" показал потери оккупантов под Авдеевкой.
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