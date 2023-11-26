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"Оккупанты лезут из всех щелей": майор запаса НГУ — о третьей волне наступления на Авдеевку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Оккупанты лезут из всех щелей": майор запаса НГУ — о третьей волне наступления на Авдеевку

Российские военные / Фото: Associated Press

По словам военного эксперта, оккупанты почти полностью разрушили коксохимический завод.

Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевку Донецкой области, чтобы захватить город. Россия не жалеет людей и отсылает их идти в атаку "в лоб".

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала Эспрессо.

"Да, они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, Веселое, Каменка. Сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб". То, что враг там делает такие мясные штурмы, позволяет уничтожать большое количество живой силы врага и технику, — сообщил он.

По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, количество атакующих там россиян "просто зашкаливает".

"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы, авиационные удары — и коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно как тогда, когда он был как крепость, сейчас - это руины", — отметил Гетьман.

Напомним, российский "военкор" показал потери оккупантов под Авдеевкой.

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Дата публикации
Просмотры
1002
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