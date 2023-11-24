Оккупанты лезут со всех сторон: Барабаш рассказал о третьей волне наступления на Авдеевку

Российская оккупационная армия начала третью волну наступления на Авдеевку в Донецкой области. Войска РФ не прекращают штурмовые действия.

Об этом во время телемарафона рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Лезут (оккупанты – Ред.) по всем направлениям: с флангов, с юга, с севера – как они делали это и раньше. На промку полезли, плюс пытаются определенные штурмовые действия проводить со стороны Донецка через Спартак (село под Авдеевкой – Ред.). ) Лезут со всех сторон. Очень много применяют пехоты. На промку поехала техника. Там есть асфальтное покрытие. Оно повреждено, разрушено, но тем не менее, основа определенная есть. Технику они там пускают", — рассказал Барабаш.

По его словам, третья волна штурма армии РФ отличается от первой и второй. В частности, разница в том, что захватчики раньше шли колоннами.

"Первая (волна – Ред.) – вообще шли, как на парад. Вторая – колонны разделили и минимум с трех направлений пытались идти. Сейчас они открыли четвертое направление – со стороны Донецка – из Спартака. Плюс добавили промку. Больше пытаются растянуть по линии фронта.

Барабаш отметил, что пока погодные условия не дают врагу больше применять техники. Впрочем, прогнозирует он, РФ будет применять ее гораздо больше.

На этом участке фронта активно работает русская авиация. Враг сбрасывает КАБы. Кроме того, оккупанты в течение нескольких последних дней увеличили применение кассетных бомб. В сутки армия РФ наносит десятки авиабомбовых ударов, по городу происходит 30-40 массированных обстрелов.

"Кассетами" они по городу не работают. Больше работают по позициям вокруг города. По городу используют КАБы. Больше всего работают КАБ-500. В среднем — от 8 до 20 авиабомбовых ударов в сутки происходит по городу", — говорит глава МВА.

Напомним, по словам Барабаша, в Авдеевке от 10 октября – самые ожесточенные бои за всю войну. Враг давит на Авдеевский коксохим, промзону, село Степное. Вся линия обороны под напряжением.

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