Оккупанты максимально давят на ВСУ на юге и устроили нетипичный обстрел: детали от Гуменюк

Российские войска пытаются максимально давить на украинских бойцов на юге, однако в ночь на 7 июля очень мощно работали ВСУ – атаковали и защищались.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 7 июля.

"На нашем направлении линия фронта связана с водой, враг особенно бесится по этому поводу и пытается давить максимально. Этой ночью очень мощно работали и наши бойцы в смысле защиты и атаки, и враг не давал покоя", – проинформировала Гуменюк.

Нетипичные обстрелы

Также читайте ВСУ продвигаются в условиях преимущества врага в вооружении – Маляр

Она уточнила, что российские захватчики вели обстрелы в ночь на 7 июля, пытаясь нанести максимальное поражение. Речь идет об Ингулеце, Высоком и Александровке на правом берегу, глубже линии фронта.

"В частности, применили нетипичный способ — ракеты С-300 по мирному населению, били по правому берегу, пытаясь нанести максимальное поражение. Как всегда, под поражением оказались жилые кварталы нескольких населенных пунктов и учебные заведения — школы, детские сады", — рассказала представитель Сил обороны юга.

Она добавила, что зафиксированы разрушения, уточняется информация о пострадавших.

"Им неспокойно из-за того, что мы активны, и они пытаются давить на мирное население", – объяснила Гуменюк.

Атаки беспилотниками

Пресс-секретарь Сил обороны также сообщила, что на юге было беспокойно из-за атаки российскими дронами Shahed иранского производства.

"10 таких аппаратов было уничтожено силами ПВО в нашей зоне ответственности – 7 над Николаевщиной, 3 – на Криворожье. Но враг продолжает атаковать: ударил по рекреационной зоне Очакова, произошло возгорание, но информации о пострадавших не поступало, вспыхнул очень мощный пожар, но люди не пострадали, пожарные справились", – рассказала Гуменюк.

Напомним, накануне пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила, что оккупанты испытывают очень существенное давление на Запорожском направлении, поэтому пытаются максимально давить на Днепровском, непосредственно через Днепр обстреливая правый берег освобожденной Херсонщины.

Что происходит на фронте

По данным Генштаба ВСУ на утро 7 июля, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 30 боевых столкновений. Враг также нанес 57 авиаударов по Украине.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продвинулись юго-западнее Бахмута, а также совершили контрнаступательные операции вдоль админграницы между Запорожской и Донецкой областями.

Оккупанты в ночь на 7 июля атаковали дронами Днепропетровщину. Там обломки сбитого БПЛА упали на автомобиль с людьми, есть погибшие.

На утро 7 июля российские потери в войне против Украины составляют 232 810 бойцов. Только за минувшие сутки враг потерял 510 военных и десятки единиц военной техники и вооружения.

Контрнаступление продолжается успешно: Россия теряет все свои преимущества

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.