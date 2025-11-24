Оккупанты маскируются под гражданских в Купянске: командир "Ахиллеса" рассказал о ситуации на Харьковщине

© Associated Press

Российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия в Волчанске. Они пытаются обойти город с флангов и через лесную местность. При этом на Купянском направлении Силы обороны удерживают позиции и производят зачистку города от диверсионно-разведывательных групп врага.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщил Юрий Федоренко, командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».

«Раздел выполняет задачи всегда на самых сложных отрезках, поэтому мы выполняем задачи и на Волчанске, и Милово-Дворичанском, и Купянщине, и Покровске. Если пройтись в целом по линии боевых столкновений, скажу так коротко: по Волчанске противник активизировал ударно-штурмовые действия. Последний месяц активно пытается обходить город по флангам, пользуясь лесистой местностью и, в частности, в самом городе проводить ударные штурмовые действия. Каждый день идут сложные бои. И на текущий момент противник несет существенные потери, при этом его продвижение оно минимально», — заявил Юрий Федоренко.

Командир также отметил, что враг пытается применять тактику инфильтрации.

«Враг пытается просачиваться между боевых порядков, заходить достаточно глубоко в наши тыловые части. Но эта тактика она хорошо известна по всей линии боевых столкновений, поэтому есть соответствующие рубежи блокировки, где противник оказывается уничтожается, а некоторая часть его охотно сдается в плен», — отметил Юрий Федоренко.

Ситуация на Купянском направлении

В Купянском направлении ситуация остается сложной, но контролируемой. Левобережный плацдарм крепко удерживается ВСУ. По словам Федоренко, в осенней перспективе возможности для оккупации этого плацдарма у врага не будет, несмотря на то, что россияне ежедневно избивают по переправам, усложняя логистику.

Также командир ВСУ отметил, что правобережный Купянск, а именно северо-западная часть города, полностью очищена от оккупантов. Силам обороны удалось оттеснить врага к реке Оскол, делая невозможным его инфильтрацию до самого города.

Как добавил командир, в разных районах Купянска остаются диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника, которые прячутся в подвалах и домах. В настоящее время продолжается активная зачистка города.

«Есть определенные сложности в распределении между гражданскими и соответственно между оккупантами, потому что враг, понимая, что оказался в проигрышной ситуации в городе Купянск, переодевается в гражданскую форму одежды и пытается слиться с местным населением», — пояснил командир.

Напомним, украинские военные и спецслужбы продолжают оборонную операцию в районе Покровска, увольняя ключевые районы города и сдерживая российские штурмы на южных окрестностях.

Ситуация в Волчанске Харьковской области остается критической — город почти полностью разрушен и напоминает Авдеевку или Волноваху после ожесточенных боев.