Оккупанты массированно обстреливают Харьковщину, есть пострадавший: детали от ОВА

Российские войска продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты Харьковщины. В Изюмском районе из-за атак войск РФ раненого пожилого мужчину.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что оккупанты 10 декабря обстреливали Купянский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский районы области.

В частности, обстрелы зафиксировали в 15 населенных пунктах: Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Стрелка, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб.

В результате атак россиян у села Пидлиман в Изюмском районе получил травмы 60-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

В области продолжается разминирование, в течение суток было обезврежено 312 взрывоопасных предметов.

Напомним, на днях вечером российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе. В частном домовладении вспыхнул пожар, пострадал мужчина.

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