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Оккупанты массированно обстреливают Камышаны на Херсонщине: есть раненые, в частности ребенок

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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82
Время на прочтение
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Оккупанты массированно обстреливают Камышаны на Херсонщине: есть раненые, в частности ребенок

Фото: ТСН.ua

Раненый 5-летний мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Поселок Камышаны в Херсонской области 2 февраля находится под массированным обстрелом российскими войсками, в результате чего уже известно о четырех раненых.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Поселок Камышаны – под массированным огнем российских оккупантов! Сейчас известно о четырех раненых: обломками вражеских боеприпасов травмированы две женщины, мужчина и 5-летний мальчик", – говорится в заявлении депутата.

Он уточнил, что ребенок находится в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших забрали в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь.

"Жители поселка Камышаны, настойчиво просим вас, спускайтесь в погребы или подвалы и находитесь там до завершения обстрела. Берегите себя!" – призвал Соболевский.

Напомним, российские войска еще утром 2 февраля устроили обстрел по жилому сектору поселка Камышаны. В результате погибла 44-летняя женщина. Враг ударил и по центру Херсона, где тоже погиб человек.

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Дата публикации
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