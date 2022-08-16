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Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину из реактивных систем: есть разрушения и травмированы

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Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровщину из реактивных систем: есть разрушения и травмированы

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Российские оккупанты нанесли по Днепропетровщине ракетный удар.

Оккупанты из реактивных систем в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. В результате повреждены частные дома, газопровод, линии электропередач и склад с зерном.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры области.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Как стало известно, оккупанты в ночь на 16 августа обстреляли из реактивных систем населенный пункт Красногригорьевка Никопольского района. В результате повреждены частные дома, газопровод, линии электропередач и склад с зерном.

Кроме того, россияне нанесли удар с РСЗО "Торнадо-С" по селу Большая Костромка и Марьянское Криворожского района.

При процессуальном руководстве Никопольской, Криворожской восточной окружных прокуратур осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

“В результате обстрела получили ранения две женщины. Повреждены 11 частных домохозяйств, газопровод, сельскохозяйственная техника и автомобиль На месте происшествия работают прокуроры, следователи полиции, эксперты. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют”, — рассказали в прокуратуре области.

Напомним, что оккупанты только в одном районе на Днепропетровщине попали в 40 многоквартирных домов, обстреляли три школы.

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