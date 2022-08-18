Оккупанты массированно обстреляли Сумщину с территории России: фото последствий атак

Оккупанты с российской территории из минометов и ствольной артиллерии обстреляли территорию Сумщины.

Под огнем армии РФ 17 августа оказались Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Эсманьская, Шалыгинская и Белопольская громады Сумщины.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Утром и после обеда ствольная артиллерия и минометы россиян били по территории Белопольской громады 122-м и 120-м калибром. Более шести десятков снарядов прилетело со стороны российских населенных пунктов Новый путь, Теткино и Обод. От взрывов в одном из населенных пунктов громады повреждены помещения фермерского хозяйства.

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Также утром оккупанты со стороны российского населенного пункта Сподарюшино обстреляли территорию Великописаревской громады из 120-мм минометов, насчитано 12 прилетов.

Во второй половине дня оккупанты три раза обстреливали территорию Краснопольской громады из 120-мм минометов и 122-мм ствольной артиллерии, всего прозвучало почти два десятка взрывов. Огонь велся из российских населенных пунктов Высокое, Подвысокое и Графовка.

Эсманьскую громаду враг дважды поражал из ствольной артиллерии. Огонь велся из района населенного пункта Локоть. В первой половине дня россияне почти двумя десятками снарядов целились по гражданской инфраструктуре. Повреждены частные дома мирных жителей и хозяйственные постройки.

После 18 часов прилетело еще более двадцати российских снарядов. В результате обстрела полностью сгорели частные подворья, повреждены линии электропередач.

Шалыгинскую громаду враг обстреливал со стороны российского села Козине из реактивной системы залпового огня – 20 взрывов.

Кроме этого из полудесятка 122-мм снарядов российские САУ выстрелили со стороны села Гуево по территории Миропольской громады.

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