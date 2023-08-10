Оккупанты массированно ударили по Ровенщине: власти сообщили о последствиях

В ночь на 10 августа Ровенская область подверглась враждебной массированной атаке беспилотниками.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенщине. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области", — говорится в сообщении.

Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет, добавил Коваль.

Напомним, российская армия вечером, 9 августа, запустила ракеты по Запорожью. Оккупанты, как всегда, атаковали гражданские сооружения — церковь и супермаркет.

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