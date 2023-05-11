Оккупанты массово мародерят на Запорожье и Херсонщине, прикрываясь "эвакуацией": детали от Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как российские военнослужащие обворовывают временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Об этом она написала в Сети 11 мая.

Количество случаев мародерства и краж со стороны российских военных на Запорожье и Херсонщине существенно возросло с начала мая. Особенно – в дни, которые объявлены оккупантами праздничными и выходными.

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В основном захватчики воруют имущество и транспорт под предлогом якобы необходимости обеспечения "эвакуации" населения.

"В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мер, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан", – говорится в заявлении Маляр.

Так, ночью с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" в Энергодаре оккупанты угнали около 20 машин и разграбили склад материального имущества.

Также ночью российские военные из оккупированного Скадовска в Херсонской области спешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество. Сделано это под предлогом "эвакуации" российской оккупационной администрации из населенного пункта.

Замминистра отметила, что 7 мая в порт Бердянска прибыло очередное грузовое судно, которое российские захватчики могут использовать для перемещения награбленного в оккупированный Крым.

Ситуация на Херсонщине и Запорожье

Напомним, накануне в Центре нацсопротивления информировали, что коллаборанты-полицейские пытаются дезертировать из Херсонщины и Запорожья в Россию, опасаясь контрнаступления ВСУ.

Также известно о планах врага "эвакуировать" из Энергодара около 3100 человек, в том числе украинских работников Запорожской АЭС.

По данным ОК "Юг", россияне также проводят "эвакуацию" и вывозят награбленное из Скадовска. Однако еще рано рассчитывать, что это "жест доброй воли". Враг может устроить такую провокацию, чтобы показать, какое направление у них якобы слабое.

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