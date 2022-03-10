Оккупанты массово обстреливают жилые дома в Луганской области: за день шестеро убитых людей

Оккупанты массово обстреливают жилые дома в Луганской области: за день шестеро убитых людей

Оккупанты только за вчера разрушили более сотни домов.

В Луганской области в результате обстрелов российских оккупантов за минувшие сутки, 9 марта, погибли шесть мирных жителей.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, 9 марта российские войска произвели 26 обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры в городах Северодонецк, Лисичанск, Привилегии, Рубежном и Кременной.

В результате обстрелов погибли четверо жителей г. Рубежное, по одному погибшему в городах Северодонецк и Лисичанск. Также в городах и поселках области повреждены более 100 частных и многоэтажных домов, автозаправочная станция и железнодорожный вокзал.

Полицейские документируют последствия обстрелов и патрулируют города Луганщины и помогают его жителям.