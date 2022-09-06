Оккупанты массово обстреляли Днепропетровщину: стало известно о последствиях и пострадавших

Правоохранители в Днепропетровской области открыли уголовное производство по факту очередных обстрелов Никопольского района.

Российские оккупанты нанесли удар по Никопольскому району на Днепропетровщине. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, 6 сентября оккупанты дважды обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО жилые кварталы Никополя. Повреждения получили два образовательных учреждения, почти 20 многоэтажек, более 10 частных домов, автомобили, хозяйственные сооружения, линии электропередач и газопровод. Полная информация о повреждениях и разрушениях устанавливается.

“По данному факту следственным отделом Никопольского районного управления полиции внесены сведения в ЕРДР по ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") УК Украины. Также армией России со стороны Энергодара совершен обстрел города Марганец. Повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач. Полиция проводит осмотр мест обстрелов, собирает вещественные доказательства и фиксирует последствия вражеской атаки со стороны оккупационных войск России”, — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину: на месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар.

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