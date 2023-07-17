Оккупанты массово несут потери под Бахмутом: приближаются к смертности "вагнеровцев"

В то же время оккупанты за сутки более 500 раз обстреливали позиции ВСУ.

Украинские военные уничтожили в районе Бахмута более 80 российских оккупантов. Суточные потери российских военных близки к пику, когда уничтожали ЧВК "Вагнера".

Об этом в рамках телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, российские оккупанты имеют регулярные потери в этой зоне фронта.

"Эти потери уже приближаются к тем, которые были при условии пика боев с "Вагнером". Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения", — подчеркнул Сергей Череватый.

Он также добавил, что всего за сутки россияне нанесли 556 ударов по украинским позициям. Кроме того, было четыре авианалета.

"В общей сложности произошло восемь боеприкосновений. В ходе которых нашим воинам также удалось уничтожить вражеский танк, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две пушки, два беспилотных летательных комплекса "Орлан-10" и гордость россиян — самоходный 240-мм мин." четыре боевых склада с боеприпасами", — сказал Череватый.

Напомним, что в Азовское море упал российский штурмовик Су-25.

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