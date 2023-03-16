Оккупанты массово разворовывают имущество госучреждений, предприятий и жилищ гражданского населения – Маляр

По словам Анны Маляр, самые габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.д. оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.
Российские оккупанты продолжают массово разворовывать имущество с объектов государственных учреждений и предприятий, а также жилищ гражданского населения на временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
По информации Маляр, на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий оккупанты осуществляли обыски домов местных жителей, в частности, во временно покинутых владельцами.
"После таких мер российские военнослужащие обычно пытались приобрести продукты и алкоголь в местных магазинах, предлагая продавцам рассчитаться украденными мелкими предметами бытовой техники, столовой посудой, ноутбуками и смартфонами", — отметила она.
По словам Анны Маляр, самые габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.д. оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.
Напомним, в Чернобыльской зоне российские оккупанты похитили даже рога оленя.
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