Оккупанты массово разворовывают имущество госучреждений, предприятий и жилищ гражданского населения – Маляр

По словам Анны Маляр, самые габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.д. оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.

Российские оккупанты продолжают массово разворовывать имущество с объектов государственных учреждений и предприятий, а также жилищ гражданского населения на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По информации Маляр, на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий оккупанты осуществляли обыски домов местных жителей, в частности, во временно покинутых владельцами.

"После таких мер российские военнослужащие обычно пытались приобрести продукты и алкоголь в местных магазинах, предлагая продавцам рассчитаться украденными мелкими предметами бытовой техники, столовой посудой, ноутбуками и смартфонами", — отметила она.

По словам Анны Маляр, самые габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.д. оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.

Напомним, в Чернобыльской зоне российские оккупанты похитили даже рога оленя.

"Вторая армия мира" - это мародеры: что россияне украли в Украине? | Литвинец

Читайте также: