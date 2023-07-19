Оккупанты массово выселяют украинцев из их домов и завозят туда россиян: при чем здесь выборы Путина

Захватчики жестоко издеваются над украинцами.
Российские оккупанты на захваченных территориях Украины выселяют местных жителей из их домов и завозят туда россиян. Это все для картинки накануне сфабрикованных выборов президента РФ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Российские террористы в преддверии выборов президента РФ начали массово выселять украинцев из их домов и завозить туда россиян. Так оккупанты хотят увеличить количество населения с российскими паспортами для участия на президентских выборах в РФ.
Российские оккупанты придумывают разные поводы для принудительного выселения украинцев из их домов и квартир, таких как долги за коммунальные услуги.
"В частности, в Старобельске после выселения таким образом законных собственников жилья туда заселяются граждане России. Кроме того, российским оккупационным режимом запрещено жителям Херсонской области, не имеющим российских паспортов, возвращаться в свои населенные пункты, срочно оставленные в результате подрыва противником Каховской ГЭС", – сообщила Маляр.
Пострадавших из-за теракта на Каховской ГЭС российские террористы заставляют переезжать в оккупированный Крым или вглубь России.
Напомним, ВСУ продвинулись на километр на Мелитопольском направлении.
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