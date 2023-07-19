Оккупанты массово выселяют украинцев из их домов и завозят туда россиян: при чем здесь выборы Путина

Российские оккупанты на захваченных территориях Украины выселяют местных жителей из их домов и завозят туда россиян. Это все для картинки накануне сфабрикованных выборов президента РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Российские террористы в преддверии выборов президента РФ начали массово выселять украинцев из их домов и завозить туда россиян. Так оккупанты хотят увеличить количество населения с российскими паспортами для участия на президентских выборах в РФ.

Российские оккупанты придумывают разные поводы для принудительного выселения украинцев из их домов и квартир, таких как долги за коммунальные услуги.

"В частности, в Старобельске после выселения таким образом законных собственников жилья туда заселяются граждане России. Кроме того, российским оккупационным режимом запрещено жителям Херсонской области, не имеющим российских паспортов, возвращаться в свои населенные пункты, срочно оставленные в результате подрыва противником Каховской ГЭС", – сообщила Маляр.

Пострадавших из-за теракта на Каховской ГЭС российские террористы заставляют переезжать в оккупированный Крым или вглубь России.

Напомним, ВСУ продвинулись на километр на Мелитопольском направлении.

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