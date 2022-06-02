Оккупанты массово вывозят из Мариуполя детей: их содержат в Ростовской области и под Санкт-Петербургом

Оккупанты массово вывозят из Мариуполя детей: их содержат в Ростовской области и под Санкт-Петербургом

Российские оккупанты массово вывозят из Мариуполя детей. Их содержат в детских лагерях в Ростовской области, а также под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

“Мы не понимаем, сколько в Мариуполе есть детей сирот, бездомных детей. Мы знаем, что мариупольцы сами устраивают такие себе семейные дома, где пытаются приютить деток. Но россияне фактически увозят их в РФ. Мы стараемся искать их. Мы нашли 260 детей из Волновахского и Мариупольского районов. Они содержатся в лагерях в Ростовской области. Данные мы уже передали”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

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Он также добавил, что не менее 200 детей находятся под Санкт-Петербургом. Но эта информация не является персонифицированной. Оккупанты пытаются быстро сделать из вывезенных маленьких украинцев граждан РФ.

“Там упрощают процедуру усыновления наших детей. Это для нас очень болезненная тема. Мы понимаем, если пройдет минимум один год, мы потом этих детей не найдем, потому что в РФ не ведут никакого учета”, — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним, что комендант трех укрытий в Мариуполе рассказал об адских днях выживания.

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