Оккупанты массово заселяют Мелитополь, а город превратили в свалку — Федоров

У захватчиков есть конкретный план, который они реализуют.

Российские войска превратили временно оккупированный Мелитополь в свалку, а в самый город завозят жителей из России, Беларуси и Казахстана.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Оккупанты готовят массовое заселение захваченных территорий Украины под кодовым советским названием "Запорожская целина". По замыслу россиян ТОТ Запорожской области должен стать вторым пилотным проектом РФ по изменению этнического состава населения после Дальнего Востока. Оккупанты угрожают украинцам, которые не хотят получать российский паспорт. Вместо этого уже формируют заявки, чтобы завезти в ТОТ жителей из России, Беларуси и Казахстана", — сказал он.

По его данным, мелитопольцы уже видят увеличение населения, а оккупанты превратили город в свалку.

"На очереди — превращение всей ТОТ Запорожья во враждебный помет", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты провели мероприятие, на котором отметили лучших коллаборантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики продолжают этнические чистки на оккупированных территориях.

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