Оккупанты меняют логистику на Запорожском направлении и перекидывают вооружение – Федоров

Оккупанты меняют логистику и перекидывают вооружение ближе к Азовскому морю.

Оккупационная армия России развернула на побережье Азовского моря огромное количество тренировочных баз. Оккупанты также используют Мелитопольский аэродром как склад для перевалки боеприпасов, личного состава, тяжелого вооружения и расположения вертолетов.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Но захватчики меняют логистику, перевозя свои склады с боеприпасами и тяжелое вооружение поближе к Азовскому побережью. Враг считает, что именно там тыл глубже, и поэтому ВСУ будет сложнее достать", — рассказал мэр.

По словам мэра, захватчики располагают свой личный состав на базах отдыха и в лагерях, построенных на Азовском побережье.

"На территории Кирилловки, Приазовского, Приморского, между Бердянском и Мариуполем развернуто огромное количество российских тренировочных баз, где враг накапливает свои резервы для перекидывания на Запорожскую линию фронта", — резюмировал Федоров.

Напомним, ВСУ сформировали батальон "Сибирь", полностью состоящий из граждан России.

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