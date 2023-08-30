Оккупанты меняют серийные номера на маркировке крылатых ракет — пытаются запутать ВСУ

Российские оккупанты пытаются запутать украинских военных, меняя серийные номера ракет, которыми они атакуют наше государство.

На это обратило внимание издание Defense Express.

Как отмечается, российские военные начали обозначать свои ракеты странной последовательностью цифр. На месте, где обычно содержатся сведения о квартале и году выпуска, расположены две цифры восемь.

В теории вторая восьмерка должна обозначать год — то есть 2018, в то же время первая цифра должна информировать о квартале. Поэтому не исключено, что оккупанты хотят ввести украинских военных в заблуждение, определив для себя новые способы нумерации дать выпуску ракет, чтобы по обломкам было труднее делать какие-то выводы.

Напомним, что Россия атаковала Одесщину крылатыми ракетами.

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