Оккупанты меняют тактику в Бахмуте: Буданов рассказал детали

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты близ Бахмута меняют свою тактику.

Оккупационные войска близ Бахмута теперь бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Forbes.

"Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким примером этого. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы", — рассказал глава украинской разведки.

Он добавил, что в Угледаре россияне пытались продвинуться с помощью бронетехники, но ее уничтожили в первые часы. Затем бой перешел к стрелковому оружию.

Буданов также подтвердил, что Украина и партнеры испытывают некий дефицит снарядов.

"Сравнивать оборонно-промышленный комплекс Советского Союза, наш и большинства стран Запада, с мощностями, которые были во время холодной войны, невозможно", — отметил глава ГУР.

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов также рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

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