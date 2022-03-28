Оккупанты милитаризуют ЧАЭС: Украина требует от ООН направить миссию в зону отчуждения

Оккупанты милитаризуют ЧАЭС: Украина требует от ООН направить миссию в зону отчуждения

Россияне продолжают милитаризировать зону отчуждения ЧАЭС, что угрожает ядерной безопасности Европы.

Милитаризация зоны отчуждения ЧАЭС оккупантами угрожает ядерной безопасности не только Украины, но всей Европы.

Об этом говорится в обращении главы Минреинтеграции Ирины Верещук к международному сообществу.

Милитаризация зоны отчуждения

Верещук подчеркнула, что россияне продолжают милитаризировать зону отчуждения ЧАЭС. Это представляет серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году.

"Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы", — предупредила министерша.

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По ее словам, оккупанты игнорируют эти угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости к атомной станции.

В частности, через город Припять, в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений АЭС, российские оккупанты ежедневно транспортируют десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии и минометных боеприпасов.

Хранение сотни тонн боеприпасов осуществляется в соседнем городе Припяти Чернобыле, также расположенном на незначительном расстоянии от АЭС.

Верещук обратила внимание, что в последнее время российские захватчики все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы, что повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке.

Пожары

В зоне отчуждения начались значительные пожары, которые могут иметь очень серьезные последствия.

"Однако сегодня контроль и тушение пожаров невозможно в полном объеме из-за захвата зоны отчуждения российскими оккупационными войсками", — отметила глава Минреинтеграции.

Она напомнила, что в результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые ветер может перенести на значительные расстояния. Это угрожает радиацией не только Украине, но и другим европейским странам.

Также потеря контроля над зоной отчуждения и невозможность полноценного тушения пожара может угрожать радиационным объектам на этой территории.

Ротация персонала ЧАЭС

Ирина Верещук сообщила, что на этой неделе прошла полная ротация персонала ЧАЭС. Работники более 600 часов находились на своих рабочих местах, выполняя свои обязанности под давлением кафиров.

Их заменили 59 специалистов, среди которых шесть женщин.

"Всех их мы считаем заложниками оккупантов", — объяснила министр.

Миссия ООН

Верещук подчеркнула, что такие безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу ядерной безопасности не только Украине, но и сотням миллионов европейцев.

Украина требует от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и ввести туда специальную миссию ООН для устранения риска повторения Чернобыльской аварии.

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