Оккупанты минируют гражданские дома и готовятся атаковать пригород Киева: какая ситуация в регионе 31 марта

Оккупанты минируют гражданские дома и готовятся атаковать пригород Киева: какая ситуация в регионе 31 марта

Жизнь в Киеве продолжается – в городе работает инфраструктура, рождаются дети.

Война в Украине длится уже 36-е сутки. В Киевской области из-за действий российских захватчиков, цинично уничтожающих инфраструктуру и дома мирных людей, ситуация до сих пор сложна в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. В то же время на последнем направлении прошедших суток, 30 марта, состоялся частичный вывод подразделений из района оккупированной россиянами в направлении границы с РФ. В Киеве ночь на 31 марта прошла спокойно.

ТСН.ua рассказывает о текущей ситуации в Киеве и Киевской области.

Киевская область

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На Полесском направлении отмечается движение вражеских войск вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь. Одновременно оккупационные войска продолжают аккумулировать в районе Чернобыльской АЭС и Зоны отчуждения.

На Броварском направлении состоялся частичный вывод подразделений из района оккупированной русскими оккупантами в направлении границы с РФ.

Какие направления наиболее опасны на Киевщине:

Населённые пункты вдоль Житомирской трассы

Буча – Ворзель – Гостомель

Немишаево, Дмитровская община, Макаровская община

север Вышгородского района.

Территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодимерской территориальных общин Броварского района.

Ситуация по районам Киевской области по состоянию на вечер 30 марта:

Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы: ситуация контролируемая.

Бучанский район: ситуация подконтрольна в большинстве общин напряженная.

Броварской район: в результате боевых действий на территории Броварского района нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. В результате вражеских обстрелов много поврежденных домов местных жителей.

Вышгородский район: ситуация в районе остается напряженной, но контролируемой. Вышгородская, Петровская и Пирновская ТГ без изменений, населению оказывается необходимая помощь, осуществляется патрулирование улиц. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района. Минометным огнем были обстреляны окрестности села Лютеж, жертв и разрушений нет.

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.

В целом разрушение зафиксировано в 35 из 69 территориальных общин Киевской области, что составляет 50,7%.

Оккупанты заменяли территории и дома местных жителей на Киевщине

В Генштабе ВСУ предупредили, что украинские военные выявили нередкие случаи минирования территорий и домов горожан, которые были оккупированы российскими захватчиками. Это значит, что возвращаться домой жителям тех населенных пунктов, которые недавно покинули российские оккупанты, рано.

Там должна произойти масштабная зачистка, позволяющая избежать смертей мирного населения от вражеских мин.

Какая ситуация в уволенном Ирпене

Первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник заявил, что вернуться в развалившийся Ирпень пока нет возможности. Завалы ведь не разобрали, а условия для жизни отсутствуют.

Поворозник объяснил, что в Ирпень можно будет вернуться не раньше чем через месяц, ведь там нужно разобрать завалы, обновить водо- и электроснабжение.

"Однако там очень много работы, она должна проходить по плану", — подчеркнул Поворозник в эфире 24 Канала.

Аналогичная ситуация с Бучей и Гостомелем: "Пока о них трудно говорить, учитывая то, что там сейчас проходят бои".

Ожидаемые ожесточенные бои на окраинах Киева

Разведка Великобритании прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева уже в ближайшие дни. Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод определенного количества подразделений.

"В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", — говорится в сообщении британской разведки.

Что происходит в Киеве

Ночь на 31 марта в Киеве, по данным КГГА, прошла относительно спокойно. В столице работает инфраструктура, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева 31 марта будут работать Северный и Дарницкий мосты. Для общественного транспорта открыт Южный мост.



Городские власти призывают не выезжать в город без необходимости, а также напоминают водителям о необходимости пропускать авто "скорой" и гуманитарные грузы.

Также в КГГА сообщили, что в Киеве за 35 дней войны с российскими оккупантами родилось 987 детей: 534 мальчика и 453 девочки. Среди новорожденных 25 двоен.

Сегодня стало известно, что в Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя. Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

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Впрочем, следует помнить о комендантском часе, который отныне длится каждую ночь с 21:00 до 06:00. Во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Граждан призывают и днем не передвигаться по Киеву без необходимости, соблюдать правила комендантского часа, не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и сразу спускаться к укрытиям.

"Друзья! Не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Вместе победим! Слава Украине!", — рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день в столице работают 73 пункта вакцинации от COVID-19. Подробный список здесь.

Напомним, киевлянин, выживший после наезда техникой россиянами на его авто, поправляется и собирает доказательства для Гааги.

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