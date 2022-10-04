Оккупанты минируют Кременную и готовятся к обороне — Гайдай

Кременная – важное направление для ВСУ, потому что из этого города открываются пути на Старобельск, Рубежное и Северодонецк.

Российские оккупанты уже готовятся к обороне Кременной (Луганская область). Туда захватчики стягивают большое количество личного состава и минуют территории.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Гайдай объяснил, что Кременная – важное направление для ВСУ, потому что из этого города открываются пути на Старобельск, Рубежное и Северодонецк.

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"У нас есть информация, что достаточно много там (в Кременной – ред.) разношерстных оккупантов. Они все подряд пройдут: разбрасывают мины-лепестки, минуют дороги, здания. То есть готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение ВСУ", – сказал глава ОВА.

Гайдай отметил, что некоторые зеки из ППК "Вагнера" остались навсегда в Луганской области, потому что на их базе "что-то случилось".

"ПВК из элитного российского подразделения превратилась в сброд. Самые профессиональные у них – "Лига". Эти наемники получают очень большие деньги, но у них узкопрофильные задачи", – говорит он.

Относительно мобилизованных россиян, то глава Луганской ОВА отметил, что они появляются на Луганщине и "куда-то исчезают". К примеру, недавно взорвался целый эшелон "мобиков".

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ продолжают продвигаться в Луганской области. Они уже вплотную приблизились к границе Луганской области на северо-западе.

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