Оккупанты минируют завод "Титан" в Крыму: партизаны назвали цель врага

Российские захватчики боятся, что уже скоро Силы обороны Украины появятся на админгранице с оккупированным полуостровом.

Партизаны из движения "АТЕШ" сообщили, что российские захватчики минируют завод "Титан" вблизи оккупированного Армянска в Крыму.

Об этом говорится в заявлении движения в Сети 31 мая.

"Агент "АТЕШ" сообщает о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод "Титан", находящийся возле города Армянск", — говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отметили – по мнению врага, украинские войска вскоре появятся на административной границе с оккупированным Крымом. Поэтому минирование завода происходит, чтобы остановить наступление ВСУ, а также обвинить Украину в "экологическом терроризме".

"Гарантируем, что на это никто не поведется. Продолжаем фиксировать действия россиян на оккупированных территориях", — отметили партизаны.

Место расположения завода "Титан" в Армянске.

Выбросы на заводе "Титан"

Напомним, в 2018 году на заводе "Титан" произошел выброс, в результате которого дома, автомобили, деревья и трава покрылись маслянистым налетом желтоватого оттенка. Жители оккупированного Армянска массово жаловались медикам на жжение в глазах, носоглотке и тошноту. В частности, тогда из-за химического отравления на админгранице с полуостровом пострадал 61 украинский пограничник.

На токсический запах в воздухе жители Армянска жаловались и в 2019 году.

Еще один выброс на заводе "Титан" произошел в 2020 году.

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