Оккупанты мобилизовали почти всех мужчин в селах вокруг Довжанска на Луганщине — ОВА

Мужчин, пытавшихся скрыться от принудительной мобилизации, нашли с помощью "представителей" сельских и поселковых советов.

В Луганской области российские оккупанты в селах вокруг города Довжанск мобилизовали практически всех мужчин, кому до 60 лет.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"В 10 селах вокруг Довжанска мобилизовали почти всех, кому до 60 лет", — говорится в сообщении.

В частности, в поселке Хмельницкий мобилизованных забрали и вывезли за сутки. Тех, кто пытался скрыться у родственников или друзей, нашли с помощью "представителей" сельских и поселковых советов.

По данным ОВА, на Старобельщине военные РФ заселяются в пустые дома и в домовладения, где живут люди, выселяя их. По городу ходят со списками и спрашивают у соседей, которые из домов сейчас пустые – формируют маневровый фонд.

Оккупационные власти с января собираются повысить тарифы на коммуналку.

"Более низкие тарифы на коммунальные услуги – это был один из козырей оккупационных властей при захвате городов, на что рассчитывали преимущественно пожилые люди, которые решили остаться. Однако и этот подарок оказался временным. До конца месяца должны утвердить повышение стоимости на 10% практически всех услуг", — сообщает ОВА.

Ситуация в Луганской области

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что освободить Луганскую область быстро командования ВСУ не намерено, поскольку на этом направлении оккупанты давно укрепились за счет боевиков так называемой "ЛНР".

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что россияне перебрасывают в Луганскую область десантников из Херсонского направления.

Военное руководство РФ опрокидывает захватчиков из Херсона в Луганскую область. Оккупанты недовольны такой ротацией, поэтому среди них увеличивается количество случаев дезертирства.

По данным ОВА, мобилизованных в Луганской области одевают в форму, снятую с погибших или раненых солдат.

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