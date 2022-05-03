Оккупанты мобилизуют наших граждан для привлечения их к войне против Украины — Денисова

Оккупанты мобилизуют наших граждан для привлечения их к войне против Украины — Денисова

Российские оккупанты на территории Донецкой и Луганской мобилизуют украинских граждан для привлечения их к войне против Украины.

Об этом во время телемарафона 3 мая сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Они мобилизуют наших граждан. Даже отменили любую военную комиссию. Они будут использовать этих людей, чтобы ставить их впереди своих войск, уничтожаемых ВСУ. Потому они сейчас пополняют свои ряды. А те, кто отказываются – попадают в фильтрационные лагеря, их пытают в полицейских отделениях”, — подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, что лидер оппозиционной партии Германии ХДС едет в Киев.

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