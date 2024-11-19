Оккупанты мобилизуют украинскую молодежь на временно оккупированных территориях – ISW

В рамках призыва Министерство обороны России незаконно мобилизовало украинскую молодежь в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Призывники будут проходить службу в соединениях Южного военного округа российской федерации.

Проведение Россией призывной кампании на временно оккупированных территориях Украины — серьезное нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ведь согласно этой конвенции, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков, подчеркнул, что "СВО" будет продолжаться "еще немного".

Читайте также: