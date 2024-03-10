Оккупанты могли уничтожить две установки Patriot в Украине — Forbes (видео)

Оккупационной армии России впервые за два года войны против Украины, вероятнее всего, удалось обнаружить и поразить часть украинской батареи американского ЗРК Patriot.

Об этом пишет Forbes.

Как пишет издание, недалеко от Покровска в Донецкой области россияне обнаружили украинский конвой, в состав которого входили, вероятно, по меньшей мере две пусковые установки для наземного комплекса Patriot, установленные на грузовике.

"Отрегировав быстрее обычного российский экипаж гиперзвуковой ракеты класса "земля-земля" "Искандер" прицелился и нанес прямой удар в украинский конвой. Вероятно, две пусковые установки Patriot взорвались, что почти наверняка привело к гибели их экипажей", — новости Forbes.

2x Герман Supplied M901 Launchers для MIM-104 PAC-2 Mobile Patriot Air Defence System был destroyed при российской OTRK "Iskander" Ballistic Missile близ Sergeevka.



Это первоначально подтверждено Loss of such pic.twitter.com/A3Ws49kgrp — WarVehicleTracker (@WarVehicle) March 9, 2024

Forbes также пишет, что украинские батареи Patriot за последний месяц сбили около десятка истребителей-бомбардировщиков ВВС России, притупив воздушное превосходство России.

"По иронии судьбы, Patriot регулярно сбивают гиперзвуковые "Искандеры". Но только тогда, когда батареи развернуты и готовы, а не во время перемещения с одной огневой позиции на другую", — пишет Forbes.

Возникает вопрос, почему у экипажей украинских Patriot не было собственного противовоздушного прикрытия. Возможно, Воздушные силы Украины слишком растянуты, чтобы защищать украинские города и наземные войска, отмечает издание.

Об уничтожении установок Patriot в Украине также заявил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (Twitter).

Напомним, аналитики Института изучения (ISW) войны не могут подтвердить, что оккупационные войска уничтожили в Украине американскую ПВО Patriot.

Российские источники активно распространяли кадры удара оккупантами по Patriot 9 марта. Они утверждали, что уничтожили две системы противовоздушной обороны на востоке Украины.

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