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Оккупанты могли запустить по Днепру "Искандер": повреждены более 20 жилых домов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Оккупанты могли запустить по Днепру "Искандер": повреждены более 20 жилых домов (видео)

Ракетный удар по Днепру

На месте ракетного удара продолжаются работы.

В Днепре российские оккупанты в результате ракетного удара разрушили частный дом и хозяйственное сооружение, еще повреждения получили 21 дом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как отмечается, по состоянию на 11:20 в результате ракетного удара погибла 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.

"Разрушены частный дом и хозяйственное сооружение, поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных сооружений, автомобиль и газопровод низкого давления. Работы продолжаются", — рассказали в МВД.

В то же время глава Днепропетровского облсовета предположил, что россияне могли нанести удар ракетой типа "Искандер", которая из временно оккупированного Крыма летит к нам 5-6 минут. Поэтому важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Оккупанты повредили в Днепре 21 жилой дом

Оккупанты повредили в Днепре 21 жилой дом

Напомним, что кафиры сбросили авиабомбы на Херсонщину.

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Дата публикации
Просмотры
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