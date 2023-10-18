Оккупанты могли запустить по Днепру "Искандер": повреждены более 20 жилых домов (видео)

На месте ракетного удара продолжаются работы.
В Днепре российские оккупанты в результате ракетного удара разрушили частный дом и хозяйственное сооружение, еще повреждения получили 21 дом.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как отмечается, по состоянию на 11:20 в результате ракетного удара погибла 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
"Разрушены частный дом и хозяйственное сооружение, поврежден 21 частный дом, 11 хозяйственных сооружений, автомобиль и газопровод низкого давления. Работы продолжаются", — рассказали в МВД.
В то же время глава Днепропетровского облсовета предположил, что россияне могли нанести удар ракетой типа "Искандер", которая из временно оккупированного Крыма летит к нам 5-6 минут. Поэтому важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, что кафиры сбросили авиабомбы на Херсонщину.
Читайте также: